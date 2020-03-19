Российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса

Ученые из ФГБУ «НИИ гриппа имени Смородинцева» Минздрава России расшифровали первый полный геном коронавируса из материала от пациента с COVID-19. Полученная генетическая информация депонирована в международную базу данных EpiCoV GISAID, используемую Всемирной организацией здравоохранения и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции заболевания, пишет ТАСС.

Роспотребнадзор

Как отметил директор научно-исследовательского института Дмитрий Лиознов, открытие имеет важнейшее значение для разработки вакцин и противовирусных препаратов для лечения инфекции.

Роспотребнадзор

Ранее 5-tv.ru сообщал, что общее число зараженных вирусом COVID-19 в РФ достигло 147 человек. За сутки случаи COVID-19 выявили у 31 жителя Москвы и по одному в Томской и Новосибирской областях.