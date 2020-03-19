Почему ношение маски не защитит человека от коронавируса
Об этом сообщил представитель научно-исследовательского института гриппа в Санкт-Петербурге.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger
Ношение маски не защитит человека от коронавируса, сообщил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов. Он утверждает, что заболевание передается воздушно-капельным путем и бактерии могут легко проникнуть сквозь материал.
При этом он отметил, что ношение маски необходимо зараженным коронавирусом людям.
«Если маску надевает больной человек, тот, кто кашляет, у кого есть возбудитель, то в этом случае действительно, это работает, это ограничивает выход возбудителя в окружающую среду», — сказал Лиознов.
И.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева утверждает, что в институте ни он, ни его коллеги маски не носят.
«Тот ажиотаж, который наблюдается, он не обоснован. С психологической точки зрения, возможно, это имеет какое-то значение, но с медицинской — минимальное», — заявил он.
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