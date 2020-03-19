Почему ношение маски не защитит человека от коронавируса

Ношение маски не защитит человека от коронавируса, сообщил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов. Он утверждает, что заболевание передается воздушно-капельным путем и бактерии могут легко проникнуть сквозь материал.

При этом он отметил, что ношение маски необходимо зараженным коронавирусом людям.

«Если маску надевает больной человек, тот, кто кашляет, у кого есть возбудитель, то в этом случае действительно, это работает, это ограничивает выход возбудителя в окружающую среду», — сказал Лиознов.

И.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева утверждает, что в институте ни он, ни его коллеги маски не носят.

«Тот ажиотаж, который наблюдается, он не обоснован. С психологической точки зрения, возможно, это имеет какое-то значение, но с медицинской — минимальное», — заявил он.

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