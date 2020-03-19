Крупный штраф грозит жительнице Амурской области за откровенную ложь о коронавирусе

В интернете растет число фейков о коронавирусе. Людей пугают полной изоляцией крупных городов, якобы закрытием для въезда Москвы и Петербурга. Официально эту информацию давно уже опровергли. А теперь в России еще и появился прецедент. Жительницу Амурской области ждет суд за откровенную ложь о коронавирусе.

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники отдела полиции выявили факты распространения не соответствующей действительности сведений о коронавирусе. В частности, сообщалось о заболевших гражданах на территории Амурской области», — сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Инна Карташова

Полицейские быстро установили автора фейков. Женщине грозит штраф до 100 тысяч рублей. Роспотребнадзор по Амурской области официально заявляет, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 52 человека за сутки.