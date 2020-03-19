Крупный штраф грозит жительнице Амурской области за откровенную ложь о коронавирусе
Женщина предстанет перед судом за распространение в соцсетях не соответствующих действительности сведений.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Tepass; 5-tv.ru
В интернете растет число фейков о коронавирусе. Людей пугают полной изоляцией крупных городов, якобы закрытием для въезда Москвы и Петербурга. Официально эту информацию давно уже опровергли. А теперь в России еще и появился прецедент. Жительницу Амурской области ждет суд за откровенную ложь о коронавирусе.
«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники отдела полиции выявили факты распространения не соответствующей действительности сведений о коронавирусе. В частности, сообщалось о заболевших гражданах на территории Амурской области», — сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Инна Карташова
Полицейские быстро установили автора фейков. Женщине грозит штраф до 100 тысяч рублей. Роспотребнадзор по Амурской области официально заявляет, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 52 человека за сутки.
Нашли ошибку?