У князя Монако выявлен коронавирус

У князя Монако Альбера II обнаружен коронавирус. Это уже подтвердили анализы, взятые у монарха во вторник. Таким образом он стал первым главой государства, заразившимся COVID-19.

В пресс-релизе княжеского дворца, текст которого приводит интернет-портал Francetvinfo, говорится, что состояние здоровья 62-летнего Альбера II опасений у медиков не вызывает.

«За суверенным принцем внимательно следят его лечащий врач и специалисты из госпитального центра принцессы Грейс», — говорится в сообщении.

По состоянию на 19 марта в Монако зарегистрировано семь случаев коронавируса. Буквально накануне князь обратился к соотечественникам с речью, в которой призвал ограничить передвижения только самыми необходимыми потребностями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным на 19 марта, число зарегистрированных случаев COVID-19 в России достигло 199 человек, за сутки число заболевших увеличилось на 52.