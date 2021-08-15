Доктор Комаровский объяснил, можно ли заразиться коронавирусом во время секса

|
Светлана Александрова
2 029

Медик напомнил о существовании множества поз, при которых партнеры не оказываются лицом к лицу.

Доктор Комаровский объяснил, можно ли заразиться коронавирусом во время секса

Фото: YouTube / Доктор Комаровский, Instagram @doctor_komarovskiy

Тема:
Эпидемия коронавируса

Известный детский врач Евгений Комаровский ответил на животрепещущие вопросы о коронавирусе на своем YouTube-канале. Один из них касался безопасности занятий сексом — можно ли заразиться COVID-19 половым путем. По словам медика, это маловероятно, однако интимные контакты все же небезопасны.

«Половая передача для коронавируса не доказана. Но вам придется очень постараться, чтобы в процессе полового акта не осуществить контакты слизистых оболочек верхней части вашего туловища <...> Коронавирус легко можно передать посредством поцелуев. Хотя уже сейчас в интернете огромное количество поз, при которых можно избегать контакта лицом к лицу», — посоветовал врач.

При этом ученые из Техасского университета придерживаются несколько иного мнения. Они смоделировали течение коронавируса на хомяках и выяснили, что в семенниках инфицированных животных «селился» COVID-19. Спустя несколько дней его концентрация снизилась, но факт все равно тревожный.

«Учитывая масштабы пандемии коронавируса, крайне важно изучить, как он может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию, а также возможность передачи половым путем», — цитировал ведущего автора исследования Рафаэля Крун Кампоса Express.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как долго мужчинам не следует пробовать зачать ребенка после COVID-19. Ответ на этот вопрос дала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Тема:
Эпидемия коронавируса
14 авг
Тысячи человек вышли на митинги против COVID-паспортов во Франции
14 авг
Отец Жасмин умер от СОVID-19 вслед за бабушкой певицы
14 авг
США обвинили СМИ России и Китая в распространении теорий заговора о COVID
13 авг
Росстат сообщил о росте ВВП во втором квартале на 10,3%
13 авг
Собянин отменил обязательный перевод 30% работников на «удаленку»
13 авг
Голикова назвала срок выхода России на допандемийный показатель занятости
13 авг
Датский ученый выдвинул новую версию происхождения COVID-19
12 авг
Шварценеггер жестко ответил антипрививочникам: «К черту свободу!»
12 авг
В России число желающих вступить в брак выросло на 40%
11 авг
В Минздраве оценили эффективность «Спутника V» против штамма «дельта»

Читайте также

+16° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.47
-0.10 86.22
-0.13
Леди Венера сводит одинокие сердца: астропрогноз на неделю с 16 по 22 авг...

Последние новости

11:32
Австралийка открыла самый легкий способ очистки духовок
11:18
Опубликовано архивное интервью с погибшим в Турции легендой морской авиации РФ Кузнецовым
11:09
Леди Венера сводит одинокие сердца: астропрогноз на неделю с 16 по 22 августа
10:56
Мигалки на машинах ДПС могут оснастить камерами для фото- и видеофиксации
10:34
Доктор Комаровский объяснил, можно ли заразиться коронавирусом во время секса
10:26
Стали известны имена погибших при крушении Бе-200 российских военных

Сейчас читают

Олимпиада 2021, греко-римская борьба. Почему на Украине оскорбляют из-за цвета кожи Жана Беленюка
Юрист поделился запретными фразами при разговоре с мошенниками
Жительница Красноярска выпала с балкона во время ссоры с возлюбленным
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 августа
Дочь Легкоступовой нашла способ подарить матери вторую жизнь: «Боль не прошла»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака