Бывшая девушка сына Королевой залезла в ванну в платье и раскритиковала новости о коронавирусе
Несостоявшейся невестке Наташи Королевой и Тарзана надоело читать о пандемии и разладе в семье Джигана.
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Фото, видео: Instagram @maria_slugina_official
Однообразие наиболее популярных тем в Instagram надоело Марии Слугиной. Бывшая девушка Архипа Глушко — сына Наташи Королевой — заявила об этом в своем микроблоге.
«В ленте только обсуждения карантина и еще лучше — семейных проблем Джигана и Оксаны Самойловой, хотя все мы не идеальны! Достали уже мусолить одни и те же темы по кругу. Дефицит продуктов, показушный отчет о каждом дне в карантине, нескончаемые фото пустых полок. Люди, одумайтесь! Вы создаете проблему там, где ее нет. Паника и идиотизм распространяются со скоростью света!» — написала в сердцах экс-участница «Дома-2».
В этот же день Слугина выложила в сторис видео, в котором засняла себя идущей на работу в медицинской маске. Как известно, изделие сдерживает распространение вируса больным, но не помогает здоровому уберечься от инфекции.
В конце поста модель посоветовала фолловерам перестать «страдать ерундой» и на выходных отдохнуть на свежем воздухе или в загородном отеле. Брать ли при этом с собой маску, девушка не уточнила.
Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Рита Керн в шубе на голое тело вышла на борьбу с паникой вокруг коронавируса.
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