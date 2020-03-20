Бывшая девушка сына Королевой залезла в ванну в платье и раскритиковала новости о коронавирусе

Однообразие наиболее популярных тем в Instagram надоело Марии Слугиной. Бывшая девушка Архипа Глушко — сына Наташи Королевой — заявила об этом в своем микроблоге.

«В ленте только обсуждения карантина и еще лучше — семейных проблем Джигана и Оксаны Самойловой, хотя все мы не идеальны! Достали уже мусолить одни и те же темы по кругу. Дефицит продуктов, показушный отчет о каждом дне в карантине, нескончаемые фото пустых полок. Люди, одумайтесь! Вы создаете проблему там, где ее нет. Паника и идиотизм распространяются со скоростью света!» — написала в сердцах экс-участница «Дома-2».

Instagram @maria_slugina_official

В этот же день Слугина выложила в сторис видео, в котором засняла себя идущей на работу в медицинской маске. Как известно, изделие сдерживает распространение вируса больным, но не помогает здоровому уберечься от инфекции.

В конце поста модель посоветовала фолловерам перестать «страдать ерундой» и на выходных отдохнуть на свежем воздухе или в загородном отеле. Брать ли при этом с собой маску, девушка не уточнила.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Рита Керн в шубе на голое тело вышла на борьбу с паникой вокруг коронавируса.