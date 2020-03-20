Захарова прокомментировала недовольство россиян из-за сорванных турпоездок
Из-за коронавируса с каждым днем растет список государств, закрывших границы для въезда, туристические фирмы несут многомиллионные убытки.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала нестабильную ситуацию в сфере туризма. Из-за угрозы распространения коронавируса с каждым днем растет список государств, закрывших границы для въезда, туристические фирмы несут многомиллионные убытки. Это ударило по финансовому положению самих путешественников, а также по их планам.
По словам Марии Захаровой, недовольство российских граждан из-за сорванных поездок за рубеж ей вовсе не чуждо.
««Я прекрасно понимаю, что такое копить, я живу на зарплату. Наверное, это всем покажется неправдой, но на отпуск тоже собираешь, копишь, и это нормально. Так мы живем всей нашей семьей, все близкие живут так же. Я прекрасно понимаю, что такое копить, купить заранее тур, откладывать. Я с уважением отношусь к людям, которые это планируют заранее для того, чтобы минимизировать свой ущерб», — цитирует сотрудника российского дипведомства радио «Говорит Москва».
В ассоциации туроператоров заявили — к концу лета текущего года из-за коронавируса в России могут обанкротиться до 30 мелких и средних турфирм.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова прокомментировала травлю русскоязычных каналов в Латвии и Эстонии.
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