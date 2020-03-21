В Подмосковье подтвердили 35 случаев заражения коронавирусом

Медики подтвердили 35 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Московской области. Об этом сообщили в региональном штабе по контролю и мониторингу ситуации с болезнью.

«В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Там же сказано, что прилетевшие из Мюнхена (Германия), Вероны (Италия), Франкфурта-на-Майне (Германия), Рима (Италия), Женевы (Швейцария) и Пекина (Китай), должны вызвать на дом врача для обследования.

Утром 21 марта 5-tv.ru сообщал, что число зараженных коронавирусом COVID-19 на территории России составляет 253 человека. Чуть меньше десяти дней назад их было всего 45. На территории Московской области, по состоянию на 13 марта, опасная инфекция была выявлена всего у одного человека.