В Подмосковье подтвердили 35 случаев заражения коронавирусом
В региональном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 призвали приехавших из-за рубежа пройти медобследование.
Фото: Известия / Сергей Коньков
Медики подтвердили 35 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Московской области. Об этом сообщили в региональном штабе по контролю и мониторингу ситуации с болезнью.
«В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
Там же сказано, что прилетевшие из Мюнхена (Германия), Вероны (Италия), Франкфурта-на-Майне (Германия), Рима (Италия), Женевы (Швейцария) и Пекина (Китай), должны вызвать на дом врача для обследования.
Утром 21 марта 5-tv.ru сообщал, что число зараженных коронавирусом COVID-19 на территории России составляет 253 человека. Чуть меньше десяти дней назад их было всего 45. На территории Московской области, по состоянию на 13 марта, опасная инфекция была выявлена всего у одного человека.
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