За сутки в России выявлено 53 новых случая коронавируса

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Светлана Александрова
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По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, общее число заразившихся в составляет 306 человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde via www.imago-ima, Sascha Steinach via www.imago-im, via www.imago-images.de, Dinendra Haria;

Тема:
Эпидемия коронавируса

За сутки в России выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом в 18 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVI-19. Общее число заразившихся составило 306 человек.

Согласно отчету, 17 новых случаев зарегистрированы в Подмосковье, шесть — в Москве, пять — в Татарстане, четыре — в Нижегородской области. Трое заразившихся выявлены — в Свердловской области, по два — в Санкт-Петербурге, Калининградской и Тульской областях, а также в Краснодарском крае и в Кабардино-Балкарии.

В Крыму, Ханты-Мансийском АО, в Рязанской, Курганской и Челябинской областях, а также Хабаровском, Красноярском и Ставропольском краях зарегистрированы по одному случаю заражения.

Сообщается, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где распространился коронавирус. Они госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах. Люди, которые с ними контактировали, выявляются и помещаются под наблюдение медиков, сообщает РИА Новости.

Также за последние сутки из больниц Москвы и Подмосковья выписаны четыре человека, вылечившиеся от коронавирусной инфекции — трое в столице и один в области.

Ранее 5-tv.tu сообщал, что в России заработал интернет-сайт, предназначенный для помощи людям во время эпидемии COVID-19

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