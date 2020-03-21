Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрывают в Москве из-за коронавируса

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Нюра Незванова
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В Роспотребнадзоре сообщили о приостановке работы объектов физической культуры с массовым посещением людей.

Фото: www.globallookpress.com / Olaf Krüger

Тема:
Эпидемия коронавируса

Столичные бассейны, аквапарки и фитнесс-клубы временно прекращают работу из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, пишет Роспотребнадзор Москвы.

Согласно документу, распространенному ведомством, закрываются спортивные объекты, которые массово посещают горожане. Владельцы объектов физической культуры обязаны прекратить деятельность с 21 марта 2020 года.

«Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей до особого распоряжения».

На данный момент в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заболевших в Москве.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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