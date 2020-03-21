Путин и премьер Италии обсудили борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили ситуацию вокруг коронавируса нового типа и меры противодействия COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждены ситуация вокруг пандемии коронавируса, а также предпринимаемые в обеих странах меры по противодействию распространению инфекции. Владимиром Путиным выражена поддержка руководству и народу Италии в связи с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой, сложившейся в Итальянской Республике», — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время телефонного разговора, состоявшегося по инициативе итальянской стороны, стороны условились о тесном взаимодействии в борьбе с COVID-19. Путин подтвердил готовность России оперативно оказать помощь Италии.

«В частности, планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе „КАМАЗа“ для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны», — уточнили в Кремле.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Италии выросло до 53,5 тысячи. Число погибших возросло до 4825 человек. Только за последние сутки скончались 793 человека. Заразившихся за те же 24 часа стало больше на 4,8 тысячи.

Как сообщал 5-tv.ru, в России, по данным на вечер 21 марта, коронавирусом нового типа заражены 306 человек. За сутки их стало больше на 56.