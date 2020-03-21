«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами. Работа временно прекращена с теми государствами, где перестали обрабатывать международную почту из-за COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«„Почта России» приостанавливает прием международных отправлений, адресованных в государства, которые временно прекратили обработку международной почты. Доставить туда отправления на текущий момент не представляется возможным», — цитирует агентство заявление государственного оператора почтовой сейти.

Уточняется, что ограничения коснулись Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланка, Туниса, Каймановых Островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, Острова Пасхи (Чили), Мьянма, Эквадора.