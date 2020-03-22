США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом
Первое и второе место, соответственно, заняли Китай и Италия.
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Фото, видео: Globallookpress.com
США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом. В Америке смертельно опасное заболевание настигло 27 тысяч человек. Всего за неделю количество заболевших там увеличилось в десять раз.
Первое место в списке стран, лидирующих по числу зараженных COVID-19, занимает Китай. Там болезни подверглись более 81 тысячи граждан. Второе место досталось Италии — 53 тысячи зараженных. Об этом пишет «Экономика сегодня».
Число зараженных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru на 22 марта 2020 года, превысило 307 тысяч человек, из них более 13,1 тысячи человек погибли, около 95 тысяч вылечились.
По последним данным, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом в 18 регионах. Летальных исходов не зарегистрировано.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
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