Россияне с хроническими заболеваниями смогут получать рецепты дистанционно

Пациенты с хроническими заболеваниями смогут получать рецепты на лекарства дистанционно и на более длительный срок. Об этом сообщили в Минздраве РФ. Предписание опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Руководителям медицинских организаций предписано обеспечить возможность дистанционной (в форме электронного рецепта) выписки лекарственных препаратов», — говорится в заявлении.

Кроме того, медикам в регионах рекомендовано давать пациентам рецепты на срок до трех месяцев. Диспансерное наблюдение за больными также советуют перевести на удаленную форму с помощью телефонной связи. Таким образом, отметили в Минздраве, люди смогут реже посещать поликлиники и подвергать себя риску в период пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве дали рекомендации людям, страдающим различными тяжелыми заболеваниями. В период пандемии им советуют минимизировать контакты с другими людьми, чтобы не подвергать себя и окружающих риску заражения.