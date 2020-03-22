Россияне с хроническими заболеваниями смогут получать рецепты дистанционно
Минздрав принял соответствующее решение в связи с пандемией коронавируса.
Фото: Известия / Сергей Коньков
Пациенты с хроническими заболеваниями смогут получать рецепты на лекарства дистанционно и на более длительный срок. Об этом сообщили в Минздраве РФ. Предписание опубликовано на официальном сайте ведомства.
«Руководителям медицинских организаций предписано обеспечить возможность дистанционной (в форме электронного рецепта) выписки лекарственных препаратов», — говорится в заявлении.
Кроме того, медикам в регионах рекомендовано давать пациентам рецепты на срок до трех месяцев. Диспансерное наблюдение за больными также советуют перевести на удаленную форму с помощью телефонной связи. Таким образом, отметили в Минздраве, люди смогут реже посещать поликлиники и подвергать себя риску в период пандемии коронавируса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве дали рекомендации людям, страдающим различными тяжелыми заболеваниями. В период пандемии им советуют минимизировать контакты с другими людьми, чтобы не подвергать себя и окружающих риску заражения.
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