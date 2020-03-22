Коронавирус в Италии унес жизни 651 человека за сутки
Зараженных за те же 24 часа стало больше на 3,9 тысячи человек.
Фото: www.globallookpress.com / XinHua
Число жертв коронавируса COVID-19 в Италии за последние сутки снизилось: 651 летальный исход против 793 днем ранее. Об этом сообщил глава национальной службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
«За сегодня (22 марта — Прим. ред.) мы зафиксировали 651 смертельный исход. Сегодняшние цифры меньше вчерашних, я надеюсь, их подтвердят последующие дни», — сказал Боррелли.
По его словам, всего от коронавируса нового типа в Италии на данный момент скончались 5476 человек. Число зараженных за сутки увеличилось на 3,9 тысячи. Днем ранее их стало больше на 4,8 тысячи.
«Число выздоровевших возросло на 952 человек, их стало 7024», — добавил госслужащий, уточнив, что общее число заразившихся, включая скончавшихся и излечившихся, превысило 59 тысяч.
Как сообщал 5-tv.ru, 21 марта в Италии был установлен рекорд смертей от коронавируса за сутки — 793 человека.
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