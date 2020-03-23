Вирус солидарности: сотни волонтеров в России объединяются для помощи пожилым людям
Эпидемия коронавируса наиболее опасна для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак, 5-tv.ru
Как раз сейчас сотни волонтеров по всей России объединяются, чтобы помочь пожилым людям. В период распространения опасной инфекции добровольцы не только ходят магазины за продуктами, но и могут оплатить счета, погулять с собакой, помочь с ремонтом.
Галине Александровне — 75, и выходить на улицу для нее не просто опасно — физически тяжело. Помочь каждому из таких пенсионеров уже вызвались активисты Общероссийского народного фронта.
По подсчетам самих волонтеров, в одном только Петербурге похожая доставка необходима нескольким тысячам человек, а в масштабах страны речь идет уже сотнях тысяч. К примеру, в этом доме живут сразу несколько десятков пенсионеров, и чтобы помочь всем, волонтеры намерены заразить окружающих вирусом солидарности.
На подъездах петербургских многоэтажек добровольцы расклеивают объявления с предложениями помощи. К тому же самому призывают других — и эффект уже появился. Всего за неделю к тимуровцамам из Северной столицы присоединились больше трехсот человек. В том числе, и студенты-медики.
О волонтерском движении, которое набирает обороты Кирилл Сергеев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что к акции присоединяются и коммерческие структуры. Так, об участии заявили более 450 российских компаний.
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