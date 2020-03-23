Более 450 компаний поддержали акцию «Мы вместе», запущенную из-за коронавируса

Более 450 коммерческих и общественных организаций присоединились к всероссийской акции «Мы вместе» (#МЫВМЕСТЕ), запущенной на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Акция взаимопомощи стартовала 21 марта. Для участия необходимо было оставить свою заявку на сайте мывместе2020.рф, при этом указав, какую помощь организация готова предоставить нуждающимся в период распространения коронавируса. Подавляющее большинство предложило транспортные услуги, помощь в организации дистанционного обучения, доставки продуктов, а также оказание психологических и юридических консультаций любой сложности.

Важно отметить, что более 30 компаний заявили о готовности помочь медицинским оборудованием и деньгами. Так, например, пивоваренная компания «Балтика» оказывает содействие в закупке антисептиков, продуктов и лекарств. Кроме того, организация участвует в реализации проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Бабушка.онлайн».

Сотрудники благотворительной организации «Нечаянная радость», расположенной во Владимирской области, выпекают хлеб и доставляют его каждому, кто находится на самоизоляции. А эксперты фонда защиты прав потребителей финансовых услуг «За права заемщика» предоставляют бесплатные консультации людям, с образовавшейся из-за кризиса задолженностью.

В числе прочего к акции присоединились и культурные учреждения различных городов России. Онлайн-экскурсии, концерты и спектакли организовали сотрудники Эрмитажа, Московской филармонии, Третьяковской галереи и многие другие.

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