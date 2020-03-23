Боль в груди и синеватые губы: специалисты назвали первые признаки заражения коронавирусом

Авторы официального Telegram-канала ресурса стопкоронавирус.рф назвали первые симптомы заражения COVID-19.

Так, по словам специалистов, в первые три дня у заразившегося наблюдается повышенная температура и озноб. Затем на протяжении нескольких дней ситуация может улучшиться, но вскоре пациент вновь почувствует себя хуже.

В большинстве случаев помимо повышения температуры тела и чувства слабости, человека начинают мучить сильные головные и суставные боли, кашель и отдышка. Вследствие затрудненного дыхания у пациента также наблюдаются первые признаки кислородного голодания.

«Чрезвычайными знаками, указывающими на COVID-19, являются затрудненное дыхание, боль в груди, синеватые губы или лицо. У пациентов с ослабленным иммунитетом могут быть диарея и тошнота, при этом снижение аппетита не происходит», — отмечается в Telegram-канале.

Как заявляют специалисты, зачастую эти первые признаки похожи на симптомы обычного гриппа или ОРВИ. Однако их нельзя игнорировать.

На четвертый и пятый день болезни температура возвращается в норму, но усиливается боль в горле и заразившийся не может без дискомфорта употреблять пищу или даже пить воду. В числе прочего, наблюдаются и другие симптомы: болезненные ощущения при любом движении, слабость в теле вместе с суставной болью и сухой кашель.

На шестой день пациент начинает испытывать постоянное ощущение сдавленности, интенсивность рвоты и диареи увеличивается, боль в суставах передается в пальцы.

Начиная с седьмого дня температура тела резко поднимается выше отметки в 38 градусов. В этот момент заразившемуся коронавирусом становится трудно дышать, его одолевают сильные боли в груди, сильные суставные и головные боли. Сухой кашель переходит в кашель с макротой.

«Если у вас такие симптомы как повышенная температура, кашель или одышка, немедленно обращайтесь за медицинской помощью», — призывают авторы Telegram-канала ресурса стопкоронавирус.рф.

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