В России могут ввести ответственность за «нарушение карантина»
К 24 марта на территории нашей страны зафиксировано 438 случаев заражения, это на 71 больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 17 человек.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru
А в России уже в ближайшее время могут ввести ответственность за «нарушение карантина». Поправки в Административный кодекс уже подготовили в Минюсте. С просьбой об ужесточении правил выступили в Роспотребнадзоре.
Для граждан, которые контактировали с зараженными, изоляция должны быть обязательной — об этом глава ведомства заявила на совещании в правительстве.
Какие еще меры власти принимают для сдерживания эпидемии в нашей стране, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом.
- 24 мар
- Marvel может избавиться от Осы из-за несоблюдения карантина
- 24 мар
- Коронавирус в мире. Самое актуальное на 24 марта
- 24 мар
- В ВОЗ предупредили об ускорении распространения пандемии коронавируса
- 24 мар
- В Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом
- 24 мар
- Снимавшаяся у Феллини актриса Лючия Бозе умерла от коронавируса
- 24 мар
- Петербуржец госпитализирован на Кубе с коронавирусом
- 24 мар
- Пять грустных историй людей, которых разлучил коронавирус
- 24 мар
- ВОЗ делает ставку на Россию и Китай в борьбе с коронавирусом
- 23 мар
- Борис Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании
- 23 мар
- Сергей Лазарев назвал себя временно безработным из-за коронавируса
Читайте также
68%
2.84 86.71
2.55
Нашли ошибку?