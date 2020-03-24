В России могут ввести ответственность за «нарушение карантина»

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К 24 марта на территории нашей страны зафиксировано 438 случаев заражения, это на 71 больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 17 человек.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

А в России уже в ближайшее время могут ввести ответственность за «нарушение карантина». Поправки в Административный кодекс уже подготовили в Минюсте. С просьбой об ужесточении правил выступили в Роспотребнадзоре.

Для граждан, которые контактировали с зараженными, изоляция должны быть обязательной — об этом глава ведомства заявила на совещании в правительстве.

Какие еще меры власти принимают для сдерживания эпидемии в нашей стране, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом.

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