Шойгу провел в Сирии переговоры с Башаром Асадом

В Сирию несколько часов назад прибыл министр обороны России. Сергей Шойгу уже провел переговоры с Башаром Асадом.

На встрече шла речь о прекращении огня в идлибской зоне деэскалации, борьбе с терроризмом и военно-техническом сотрудничестве двух стран. Особое внимание уделили гуманитарной помощи беженцам и восстановлению экономики арабской республики.

Сообщается, что Сергей Шойгу отправился в Сирию по поручению президента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сирийские беженцы возвращаются в освобожденные от боевиков районы.