Шойгу провел в Сирии переговоры с Башаром Асадом
Стороны на встрече обсудили гуманитарную помощь арабской республике и вопросы прекращения огня в идлибской зоне деэскалации.
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Фото, видео: РИА Новости, 5-tv.ru
В Сирию несколько часов назад прибыл министр обороны России. Сергей Шойгу уже провел переговоры с Башаром Асадом.
На встрече шла речь о прекращении огня в идлибской зоне деэскалации, борьбе с терроризмом и военно-техническом сотрудничестве двух стран. Особое внимание уделили гуманитарной помощи беженцам и восстановлению экономики арабской республики.
Сообщается, что Сергей Шойгу отправился в Сирию по поручению президента.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сирийские беженцы возвращаются в освобожденные от боевиков районы.
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