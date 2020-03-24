Российские и турецкие военные провели патрулирование в Сирии

В Сирии военнослужащие России и Турции вместе патрулируют дорогу между Алеппо и Латакией. М-4 считается одной из самых проблемных трасс в стране. По обе стороны находятся всевозможные террористические группировки. Теперь же ее контролируют и с земли и с воздуха. Со стороны Турции — беспилотники и бронеавтомобили, с сирийской — БТР, Тайфун и Тигр. Кроме того союзники обещают проводить с представителями бандформирований регулярные переговоры, а в случае необходимости оказать даже силовое влияние.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Сергей Шойгу провел в Сирии переговоры с Башаром Асадом.