Коронавирус прекрасному не помеха? В Японии в самом разгаре сезон цветения сакуры

Тысячи японцев отправились в парки, чтобы полюбоваться цветением сакуры. Каждый год это событие, которое называется «ханами», сопровождается шумными праздниками, повсюду проводят игры и лотереи.

Однако в этот раз — из-за пандемии коронавируса — власти Страны восходящего солнца все массовые мероприятия запретили. Жителям рекомендовали отказаться от прогулок и пикников.

До поры до времени японцы строго соблюдали указания. И это дало свои плоды: рост заболеваний затормозился, вспышки сократились. Но цветение сакуры заставило многих забыть о мерах предосторожности и выйти на улицу.

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