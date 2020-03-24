Коронавирус прекрасному не помеха? В Японии в самом разгаре сезон цветения сакуры
Тысячи жителей Страны восходящего солнца отправились в парки любоваться нежно-розовыми цветами вишни.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Тысячи японцев отправились в парки, чтобы полюбоваться цветением сакуры. Каждый год это событие, которое называется «ханами», сопровождается шумными праздниками, повсюду проводят игры и лотереи.
Однако в этот раз — из-за пандемии коронавируса — власти Страны восходящего солнца все массовые мероприятия запретили. Жителям рекомендовали отказаться от прогулок и пикников.
До поры до времени японцы строго соблюдали указания. И это дало свои плоды: рост заболеваний затормозился, вспышки сократились. Но цветение сакуры заставило многих забыть о мерах предосторожности и выйти на улицу.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в медцентре в Коммунарке скончалась женщина с подозрением на коронавирус.
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