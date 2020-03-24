Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии
Первое такое патрулирование было неделю назад, однако до полного спокойствия здесь еще очень далеко.
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Фото, видео: ТАСС/Леваненков Сергей, 5-tv.ru
Российские и турецкие военные вместе патрулируют один из самых важных участков в Сирии — трассу М4. Она связывает города Алеппо и Латакию. Благодаря договоренности Анкары и Москвы в этой зоне сейчас безопасно. До недавнего времени дорогу контролировали боевики.
Шесть километров в ту сторону и шесть километров в другую. Таков размер зоны безопасности, которая установлена возле трассы М4 — ответвления от главной сирийской дороги М5. Именно здесь начинается патрулирование.
Первое такое патрулирование было неделю назад. Тем не менее, до полного спокойствия здесь еще очень далеко. Турецкая сторона обязалась еще немного повлиять на различные группировки, которые контролируют территорию вдоль трассы. Не исключено, что это влияние будет даже силовым.
Из Сирии передает Станислав Григорьев.
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