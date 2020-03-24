Ростуризм: Все организованные российские туристы вернутся домой до 31 марта

Все организованные группы наших соотечественников вернутся домой до 31 марта Об этом сообщили в Ростуризме. Сейчас за рубежом остаются почти 58 тысяч россиян – это те, кто покупал туры. Одни возвращаются планово, другим предлагают ранние варианты вылета. Большинство таких путешественников сейчас в Юго-Восточной Азии, странах Карибского бассейна и Турции. До конца месяца должны прибыть и все самостоятельные российские туристы.

МИД России делает все возможное и настоятельно рекомендует соотечественникам, которые столкнулись с трудностями при возвращении домой, заявить о себе в посольства и консульства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что врача частной клиники в Санкт-Петербурге, скрывшую поездку в Таиланд, увезли медики.