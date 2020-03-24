Ростуризм: Все организованные российские туристы вернутся домой до 31 марта

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Сейчас за рубежом остаются почти 58 тысяч россиян, купивших туры.

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Все организованные группы наших соотечественников вернутся домой до 31 марта Об этом сообщили в Ростуризме. Сейчас за рубежом остаются почти 58 тысяч россиян – это те, кто покупал туры. Одни возвращаются планово, другим предлагают ранние варианты вылета. Большинство таких путешественников сейчас в Юго-Восточной Азии, странах Карибского бассейна и Турции. До конца месяца должны прибыть и все самостоятельные российские туристы.

МИД России делает все возможное и настоятельно рекомендует соотечественникам, которые столкнулись с трудностями при возвращении домой, заявить о себе в посольства и консульства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что врача частной клиники в Санкт-Петербурге, скрывшую поездку в Таиланд, увезли медики.

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