Врача, скрывшую поездку в Таиланд, увезли из частной клиники в Санкт-Петербурге. Спецслужбы заинтересовались женщиной после того, как она проигнорировала предусмотренный карантин и сразу же приступила к работе с пациентами.

В Следственном комитете РФ утверждают, что доктор вернулась из отпуска 15 марта и уже 17-го вышла на службу. Таким образом, в связи с распространением коронавируса женщина могла нанести вред здоровью российских граждан. В ведомстве по данному факту была инициирована проверка.

Позже стало известно, что официальных нарушений в действиях врача не было, так как указ Роспотребнадзора об обязательной изоляции после посещения зарубежных стран был принят 19 марта.

В распоряжении 5-tv.ru появилась видеозапись, на которой медработники в защитных костюмах в сопровождении правоохранителей забрали женщину с места работы на скорой помощи. Неизвестно, отправят ли ее на принудительный карантин или используют в ее отношении иные меры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что распространившая в Ставрополье COVID-19 врач-инфекционист признала вину.