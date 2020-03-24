Врача в Петербурге, скрывшую поездку в Таиланд, увезли медики — видео
Работники в защитных костюмах в сопровождении правоохранителей забрали женщину с места работы на скорой помощи.
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Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, 5-tv.ru
Врача, скрывшую поездку в Таиланд, увезли из частной клиники в Санкт-Петербурге. Спецслужбы заинтересовались женщиной после того, как она проигнорировала предусмотренный карантин и сразу же приступила к работе с пациентами.
В Следственном комитете РФ утверждают, что доктор вернулась из отпуска 15 марта и уже 17-го вышла на службу. Таким образом, в связи с распространением коронавируса женщина могла нанести вред здоровью российских граждан. В ведомстве по данному факту была инициирована проверка.
Позже стало известно, что официальных нарушений в действиях врача не было, так как указ Роспотребнадзора об обязательной изоляции после посещения зарубежных стран был принят 19 марта.
В распоряжении 5-tv.ru появилась видеозапись, на которой медработники в защитных костюмах в сопровождении правоохранителей забрали женщину с места работы на скорой помощи. Неизвестно, отправят ли ее на принудительный карантин или используют в ее отношении иные меры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что распространившая в Ставрополье COVID-19 врач-инфекционист признала вину.
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