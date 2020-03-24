Волонтеры акции «Мы вместе» обсудили способы взаимопомощи в условиях распространения коронавируса
На конференции, проведенной в онлайн-формате, рассматривались варианты поддержки пожилых и маломобильных граждан в период соблюдения ими режима самоизоляции.
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Фото, видео: ТАСС/Новодережкин Антон, 5-tv.ru
Организаторы волонтерской акции «Мы вместе» сегодня проводят конференцию о способах взаимопомощи во время пандемии коронавируса. Разумеется, в онлайн-формате. Обсуждают, как поддержать пожилых и маломобильных граждан в период, когда им крайне нежелательно покидать свои дома. Отмечается, что заявки от добровольцев, готовых привезти нуждающимся продукты и лекарства, поступают каждый день и их сотни.
«Это по-настоящему уникальная ситуация, это солидарность в обществе среди нас всех. Благодаря этому проекту мы сможем помочь огромному количеству людей, и почему-то мне кажется, что он будет существовать и дальше, после окончания эпидемии. Потому что такой уровень взаимопомощи он, конечно, очень и очень дорогого стоит», — сказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Ранее заработал сайт «Мы вместе», на котором любой желающий может узнать, кому требуется помощь и оказать ее. На портале также работает прием заявок от организаций, готовых поддержать людей продуктами или услугами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин призвал ввести карантин для пожилых людей во всех крупных городах России.
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