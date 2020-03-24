Коронавирус может оказаться сезонной болезнью

Эксперты не исключают вероятность того, что коронавирус является такой же сезонной болезнью, как грипп или другие респираторные инфекции. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на советника по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева.

«Коронавирус — это такая же сезонная инфекция… как и грипп, как другие респираторные инфекции. Очень много у нас респираторных, около 200 примерно. И большинство — сезонные. … Это связь есть такая, да», — рассказал Малеев в рамках пресс-конференции.

Он также добавил, что климат в значительной степени влияет на возникновение коронавируса. Даже ежедневная погода может повлиять на распространение вируса.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько заболевших коронавирусом в мире.

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