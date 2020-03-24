Путин в защитном костюме осмотрел отделение в больнице в Коммунарке

Эфирная новость 93

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент лично принял решение о приезде и все прошло без особой подготовки.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС/Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Владимир Путин сегодня лично отправился в действующую инфекционную больницу в московском поселке Коммунарка. Большинство заразившихся коронавирусом и тех, у кого его только подозревают — находятся именно там. В костюме спецзащиты президент наблюдал за работой врачей, а потом долго их благодарил. Алексей Лазуренко знает, за что.

Спортивный костюм президента это и как спецодежда, и как символ борьбы. Президент в коммунарской больнице. Новом центре, оказавшемся на передовой борьбы с коронавирусом. У главного врача клиники глава государства интересуется:

«Как больница, вам нравится?»

«Космос. Учился в Европе, она на порядок больше».

Операторам дают снять всего несколько кадров в коридоре. В изолированные боксы журналистов не пускают. К тем, кто болен и к тем, кто их спасает, президент идет в окружении медиков. Меры безопасности максимальны.

Потом о будущем борьбы с угрозой уже в кабинете у главврача. Но первым делом — благодарность тем, кто сутки напролет спасает людей.

«Передайте теплые слова благодарности вашему коллективу»

Москва приняла на себя основной удар коронавируса. Но город был к этому готов, рассказал главе государства Сергей Собянин. Ранее Путин собрал совещание по борьбе с пандемией.

«Москва больше всех пострадала, да?» — поинтересовался президент.

«В настоящее время у нас около 500 уже. Часть еще не подтверждены, мы работаем», — пояснил Собянин.

«Сколько?»

«Просто часть еще не подтверждена. Мы работаем, подтвержденных 300».

«И еще 50 сегодня», — добавила вице-премьер Татьяна Голикова.

И это вряд ли предел. Хотя столица и успела подготовиться. Только за прошлые сутки тест на коронавирус сдали три тысячи человек. К концу недели их будет 13 тысяч. Но тех, кто побывал в последнее время за рубежом — миллион. Большинство из них сейчас изолированы дома. Оказалось, впрочем, что они не главная группа риска.

«Это пожилые люди. 65-ть и особенно старше. Мы объявили карантин. С четверга они будут сидеть дома, даже те, кто работают. От 65 лет переходят на больничный. Такую же аналогичную меру нам надо рекомендовать, у вас есть такая приличная динамика. Это в Питере надо делать, надо во всех миллионниках городах. Так как самая главная проблема теперь будет с ними, они будут лежать на реанимационных койках, самая тяжелая форма болезни. И этот пик, когда все придут в больничную сеть нужно максимально сгладить, чтобы постепенно. Иначе система не справится совсем», — подчеркнул мэр Москвы.

Собянин еще и глава рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом. Поэтому просит администрацию президента дать жесткие указания регионам страны. Каждый губернатор должен знать сколько может понадобится койко-мест, медицинских препаратов и оборудования. Сейчас опасность понимает не каждый региональный чиновник.

«Ну, увидят один у него заболел. Но дело в том, что объем тестирования очень низкий и реальной картины. Он объективный такой везде. Надо понимать, если в Приморский край приехало шесть тысяч, побывавших в зоне заражения — это все равно большая проблема. И рано или поздно эта проблема вырисовывается. Поэтому всем субъектам, не важно есть больные или нет, всем готовиться. Мы будем контролировать сейчас вместе», — пояснил Собянин.

И пример можно брать именно с Москвы. Больница в Коммунарке стала лишь первой ласточкой. Вчера под карантин отдали новый перинатальный центр. Такая же судьба ждет еще две только что построенные больницы. Плюс совсем уникальный центр, который будет построен в рекордные сроки.

«Такого вообще нигде в стране нет, чтобы из 500 было 260. В коммунарке всего 60 таких коек, а это будет 260. То есть насыщение оборудованием намного. Строить такие, которые бы давали возможность с дежурными больными работать», — заявил президент.

«Хорошо, давайте поедем и посмотрим, как это», — ответил на предложение Собянин.

«Да, я предлагаю, когда мы достроим, на вертолетике слетаем», — добавил Путин.

Клинику строители обещают сдать уже через три недели.

Тема:
Эпидемия коронавируса
24 мар
Ксения Бородина призналась, что страдает от панических атак
24 мар
Коронавирус может оказаться сезонной болезнью
24 мар
Спасут ли маски от заражения коронавирусом
24 мар
Правительство РФ поручило регионам из-за коронавируса закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры
24 мар
Онлайн-карантин: российские звезды показали, чем занимаются дома
24 мар
Волонтеры акции «Мы вместе» обсудили способы взаимопомощи в условиях распространения коронавируса
24 мар
Ростуризм: Все организованные российские туристы вернутся домой до 31 марта
24 мар
В Петербурге из-за коронавируса временно запретили плановую госпитализацию
24 мар
Врача в Петербурге, скрывшую поездку в Таиланд, увезли медики — видео
24 мар
В Иране от COVID-19 скончался журналист, который «на спор» облизывал святыни
+5° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
78.85
-2.03 85.43
-1.28
Обладатели черной метки: какие знаки зодиака обречены на трудную судьбу

Последние новости

19:51
Видео: Путин пообщался с пациентом больницы в Коммунарке
19:46
Ксения Бородина призналась, что страдает от панических атак
19:40
Коронавирус может оказаться сезонной болезнью
19:36
Жительница Тульской области ранила ножом полицейского
19:32
Агата Муцениеце рассказала о домогательствах и жизни «в золотой клетке»
19:26
Спасут ли маски от заражения коронавирусом

Сейчас читают

Обладатели черной метки: какие знаки зодиака обречены на трудную судьбу
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок