Путин в защитном костюме осмотрел отделение в больнице в Коммунарке
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент лично принял решение о приезде и все прошло без особой подготовки.
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Фото, видео: ТАСС/Дружинин Алексей, 5-tv.ru
Владимир Путин сегодня лично отправился в действующую инфекционную больницу в московском поселке Коммунарка. Большинство заразившихся коронавирусом и тех, у кого его только подозревают — находятся именно там. В костюме спецзащиты президент наблюдал за работой врачей, а потом долго их благодарил. Алексей Лазуренко знает, за что.
Спортивный костюм президента это и как спецодежда, и как символ борьбы. Президент в коммунарской больнице. Новом центре, оказавшемся на передовой борьбы с коронавирусом. У главного врача клиники глава государства интересуется:
«Как больница, вам нравится?»
«Космос. Учился в Европе, она на порядок больше».
Операторам дают снять всего несколько кадров в коридоре. В изолированные боксы журналистов не пускают. К тем, кто болен и к тем, кто их спасает, президент идет в окружении медиков. Меры безопасности максимальны.
Потом о будущем борьбы с угрозой уже в кабинете у главврача. Но первым делом — благодарность тем, кто сутки напролет спасает людей.
«Передайте теплые слова благодарности вашему коллективу»
Москва приняла на себя основной удар коронавируса. Но город был к этому готов, рассказал главе государства Сергей Собянин. Ранее Путин собрал совещание по борьбе с пандемией.
«Москва больше всех пострадала, да?» — поинтересовался президент.
«В настоящее время у нас около 500 уже. Часть еще не подтверждены, мы работаем», — пояснил Собянин.
«Сколько?»
«Просто часть еще не подтверждена. Мы работаем, подтвержденных 300».
«И еще 50 сегодня», — добавила вице-премьер Татьяна Голикова.
И это вряд ли предел. Хотя столица и успела подготовиться. Только за прошлые сутки тест на коронавирус сдали три тысячи человек. К концу недели их будет 13 тысяч. Но тех, кто побывал в последнее время за рубежом — миллион. Большинство из них сейчас изолированы дома. Оказалось, впрочем, что они не главная группа риска.
«Это пожилые люди. 65-ть и особенно старше. Мы объявили карантин. С четверга они будут сидеть дома, даже те, кто работают. От 65 лет переходят на больничный. Такую же аналогичную меру нам надо рекомендовать, у вас есть такая приличная динамика. Это в Питере надо делать, надо во всех миллионниках городах. Так как самая главная проблема теперь будет с ними, они будут лежать на реанимационных койках, самая тяжелая форма болезни. И этот пик, когда все придут в больничную сеть нужно максимально сгладить, чтобы постепенно. Иначе система не справится совсем», — подчеркнул мэр Москвы.
Собянин еще и глава рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом. Поэтому просит администрацию президента дать жесткие указания регионам страны. Каждый губернатор должен знать сколько может понадобится койко-мест, медицинских препаратов и оборудования. Сейчас опасность понимает не каждый региональный чиновник.
«Ну, увидят один у него заболел. Но дело в том, что объем тестирования очень низкий и реальной картины. Он объективный такой везде. Надо понимать, если в Приморский край приехало шесть тысяч, побывавших в зоне заражения — это все равно большая проблема. И рано или поздно эта проблема вырисовывается. Поэтому всем субъектам, не важно есть больные или нет, всем готовиться. Мы будем контролировать сейчас вместе», — пояснил Собянин.
И пример можно брать именно с Москвы. Больница в Коммунарке стала лишь первой ласточкой. Вчера под карантин отдали новый перинатальный центр. Такая же судьба ждет еще две только что построенные больницы. Плюс совсем уникальный центр, который будет построен в рекордные сроки.
«Такого вообще нигде в стране нет, чтобы из 500 было 260. В коммунарке всего 60 таких коек, а это будет 260. То есть насыщение оборудованием намного. Строить такие, которые бы давали возможность с дежурными больными работать», — заявил президент.
«Хорошо, давайте поедем и посмотрим, как это», — ответил на предложение Собянин.
«Да, я предлагаю, когда мы достроим, на вертолетике слетаем», — добавил Путин.
Клинику строители обещают сдать уже через три недели.
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