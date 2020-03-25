Олимпийские игры отложили до лучших времен
Международный Олимпийский комитет и Токио договорились перенести Игры на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.
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Фото, видео: ТАСС/Заврачаев Алексей, 5-tv.ru
Летней Олимпиады не будет. По крайней мере, в этом году точно. Международный Олимпийский комитет и Токио договорились перенести Игры на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.
Пока в Китае снимают карантин и готовятся открыть ставший источником инфекции Ухань, в остальном мире число зараженных только растет. Резкий скачок в США — всего за день количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на восемь тысяч.
В европейском печальном рейтинге к лидирующей Италии приближается Испания. Шесть с половиной тысяч новых заражений за сутки — это максимальная цифра с начала эпидемии.
Власти европейских стран всеми силами пытаются удержать людей дома. О необходимости изоляции заявили в Британии. Но требования Бориса Джонсона массово игнорируются — соцсети пестрят фотографиями и видео того, как жители Соединенного Королевства заполняют вокзалы и метро.
На удаленку переходит мировая политика. Лидеры «Большой двадцатки» 26 марта проведут первый в истории группы виртуальный саммит. Экстренный, посвященный противодействию пандемии. В формате видеоконференции — по тому же вопросу — намерены собраться и министры иностранных дел «Большой семерки».
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- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
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