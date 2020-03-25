Олимпийские игры отложили до лучших времен

Летней Олимпиады не будет. По крайней мере, в этом году точно. Международный Олимпийский комитет и Токио договорились перенести Игры на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

Пока в Китае снимают карантин и готовятся открыть ставший источником инфекции Ухань, в остальном мире число зараженных только растет. Резкий скачок в США — всего за день количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на восемь тысяч.

В европейском печальном рейтинге к лидирующей Италии приближается Испания. Шесть с половиной тысяч новых заражений за сутки — это максимальная цифра с начала эпидемии.

Власти европейских стран всеми силами пытаются удержать людей дома. О необходимости изоляции заявили в Британии. Но требования Бориса Джонсона массово игнорируются — соцсети пестрят фотографиями и видео того, как жители Соединенного Королевства заполняют вокзалы и метро.

На удаленку переходит мировая политика. Лидеры «Большой двадцатки» 26 марта проведут первый в истории группы виртуальный саммит. Экстренный, посвященный противодействию пандемии. В формате видеоконференции — по тому же вопросу — намерены собраться и министры иностранных дел «Большой семерки».

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