Олимпийские игры отложили до лучших времен

Эфирная новость 7

Международный Олимпийский комитет и Токио договорились перенести Игры на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС/Заврачаев Алексей, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Летней Олимпиады не будет. По крайней мере, в этом году точно. Международный Олимпийский комитет и Токио договорились перенести Игры на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

Пока в Китае снимают карантин и готовятся открыть ставший источником инфекции Ухань, в остальном мире число зараженных только растет. Резкий скачок в США — всего за день количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на восемь тысяч.

В европейском печальном рейтинге к лидирующей Италии приближается Испания. Шесть с половиной тысяч новых заражений за сутки — это максимальная цифра с начала эпидемии.

Власти европейских стран всеми силами пытаются удержать людей дома. О необходимости изоляции заявили в Британии. Но требования Бориса Джонсона массово игнорируются — соцсети пестрят фотографиями и видео того, как жители Соединенного Королевства заполняют вокзалы и метро.

На удаленку переходит мировая политика. Лидеры «Большой двадцатки» 26 марта проведут первый в истории группы виртуальный саммит. Экстренный, посвященный противодействию пандемии. В формате видеоконференции — по тому же вопросу — намерены собраться и министры иностранных дел «Большой семерки».

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
25 мар
«Важно отработать итальянский сценарий»: Главврач Коммунарки Владимиру Путину
25 мар
Меры по защите здоровья личного состава усилены в российской армии
25 мар
Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко, попавшего в больницу в Коммунарке
24 мар
Виталий Милонов считает рэпера Джигана «разносчиком заразы»
24 мар
Депздрав Москвы разрешил лечение пациентов с коронавирусом на дому
24 мар
В «Одноклассниках» пройдет серия онлайн-концертов российских исполнителей
24 мар
Ученики 5-11 классов смогут пройти школьную программу прямо в VK и ОК
24 мар
Правительство РФ поручило организовать вывоз россиян и украинцев на родину
24 мар
Джиган после возвращения из США нарушил карантин и закатил вечеринку
24 мар
Мельбурнский смотритель зоопарка покорил пользователей сети энергичными танцами

Читайте также

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
78.85
-2.03 85.43
-1.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:46
Олимпийские игры отложили до лучших времен
4:27
«Важно отработать итальянский сценарий»: Главврач Коммунарки Владимиру Путину
4:08
После похищения ребенка уволен главврач больницы в Йошкар-Оле
3:49
Жительница Коми сняла на камеру телефона НЛО
3:28
Ученые обнаружили край нашей галактики
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, представители которых приковывают к себе особое внимание
ТОП-3 женских имен, обладательницы которых стареют раньше всех
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок