Мельбурнский смотритель зоопарка покорил пользователей сети энергичными танцами

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Алиса Старжевская
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Мужчина станцевал с веером на камеру, чтобы развлечь тех, кто проходит онлайн-экскурсию по закрытому на карантин зоосаду.

Фото: Zuma\TASS

Тема:
Эпидемия коронавируса

Зоопарк в австралийском Мельбурне оказался на карантине из-за пандемии коронавируса. Однако руководство зоосада запустило онлайн-трансляции для посетителей, на которых можно посмотреть, что делают обитатели вольеров. Один из смотрителей устроил зажигательные танцы на камеру, чем немало позабавило зрителей.

На кадрах видно, как мужчина весело танцует с веером, энергично им размахивая. В порыве танца у него из карманов вылетают вещи, но он не обращает на это внимания. В финале своего импровизированного выступления он делает жест веером на камеру, из чего понятно, что он намеренно развлекал зрителей.

Видео набрало в сети более 32 тысяч просмотров и быстро разлетелось по соцсетям, где пользователи с радостью комментировали танец мужчины.

«Меня веселит, что есть люди, просто проходящие мимо по другую сторону забора, не зная о шоу, которое они пропускают»

«Он знал, что его снимали? Он тренировался для чего-то? Я люблю его!»

«Иногда ты просто должен танцевать!» — писали взбодренные пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, как пермский балалаечник перепел Little Big в «противовирусном» ролике против коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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