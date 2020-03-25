Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

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Двое турецких военнослужащих были ранены в результате подрыва двух бронеавтомобилей на самодельном устройстве террористов в идлибской зоне деэскалации.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Леваненков, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

В Идлибе взлетели на воздух две турецкие бронемашины. Ранены двое военных. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Инцидент произошел на маршруте движения турецкой колонны во время планового патрулирования. В результате были ранены двое турецких военнослужащих.

Сработали самодельные мины, заложенные террористами. По данным наших военных, боевики продолжают нарушать режим прекращения огня в регионе. Радикалы ведут прицельные обстрелы городов и поселков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии.

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