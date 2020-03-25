Во Владимире медиков отправляют к пациентам с вероятным коронавирусом без спецкостюмов

Контроль сейчас необходим и самим медикам. Во Владимире врачи скорой помощи оказались без защиты от коронавируса. Фельдшеры боятся выезжать на вызовы, где есть пациенты с подозрением на опасную инфекцию, от которой, как теперь ясно, обычные маски не спасут, нужны только с фильтром. Кроме этого, медикам не выдали ни специальных костюмов, ни герметичных очков. О работе, которая теперь становится смертельно опасной, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Руслан Смыков. Подробности в репортаже.

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