В Индии новорожденную девочку назвали в честь нового коронавируса

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Правда, от второй части слова родители решили отказаться и малышку будут звать просто Корона.

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Фото, видео: ТАСС/SOPA Images via ZUMA Wire, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Индии новорожденную девочку назвали в честь нового коронавируса. От второй части слова, правда, решили отказаться. Малышку будут звать просто Корона. Родители отметили, что COVID-19, конечно, опасен, но он сплотил человечество и помог людям обратить внимание на здоровье.

Новый тип вируса спровоцировал и бум свадеб через интернет. Карантин не стал препятствием для молодоженов. Одна из пар решила обвенчаться через видеочат. Церемония прошла с разрешения старейшин и священника. Брак зарегистрирован официально.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Индия закрыла границы из-за коронавируса, став самым большим карантином в мире.

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