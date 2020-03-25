Путин заявил, что России удается сдерживать распространение коронавируса
Президент РФ отметил — ситуация с COVID-19 во всем мире развивается «остро».
Фото: www.globallookpress.com /Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин во время выступления с обращением к россиянам заявил, что России удается сдерживать распространение коронавируса.
При этом глава государства отметил, что все видят «как остро развивается ситуация с коронавирусом в мире». По его словам, «под ударом вся мировая экономика».
Российский лидер подчеркнул, что в настоящий момент все возможности и ресурсы направлены на профилактику и противодействие коронавирусу. Он считает, что страна способна работать «на опережение» в борьбе со смертельно опасной инфекцией.
Владимир Путин добавил, что главный приоритет для государства сейчас — здоровье граждан.
По данным оперативного штаба, в настоящий момент в России заражены 658 человек. Случаев летального исхода не зарегистрировано.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков заявил — Владимир Путин чувствует себя хорошо после посещения больницы.
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