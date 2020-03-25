Путин заявил, что России удается сдерживать распространение коронавируса

Президент России Владимир Путин во время выступления с обращением к россиянам заявил, что России удается сдерживать распространение коронавируса.

При этом глава государства отметил, что все видят «как остро развивается ситуация с коронавирусом в мире». По его словам, «под ударом вся мировая экономика».

Российский лидер подчеркнул, что в настоящий момент все возможности и ресурсы направлены на профилактику и противодействие коронавирусу. Он считает, что страна способна работать «на опережение» в борьбе со смертельно опасной инфекцией.

Владимир Путин добавил, что главный приоритет для государства сейчас — здоровье граждан.

По данным оперативного штаба, в настоящий момент в России заражены 658 человек. Случаев летального исхода не зарегистрировано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков заявил — Владимир Путин чувствует себя хорошо после посещения больницы.