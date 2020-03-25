Храм Гроба Господня закрыли из-за коронавируса
Святыня будет не доступна верующим «до дальнейшего распоряжения» властей.
Фото: ТАСС/Смирнов Владимир
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Церковное руководство приняло такое решение из-за новых мер безопасности, принятых властями Израиля. Закрытие дверей святыни состоялось в среду вечером, 24 марта. На сегодняшний день известно, что Храм не будет действовать «до дальнейшего распоряжения».
Согласно новым мерам борьбы с COVID-19, в Израиле с 25 марта гражданам запрещается выходить из дома более чем на 100 метров, в такси может передвигаться только один человек, в личном автомобиле — не более двух. Выезжать можно только в магазин за продуктами или в аптеку, а также на работу тем лицам, которые имеют на это соответствующее разрешение. На данный момент власти ввели меры безопасности на семь дней.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с 28 марта по 5 апреля будет нерабочая неделя. Мера введена по распоряжению президента РФ Владимира Путина в связи с распространением коронавируса.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 25 мар
- Мама девочки, которая вылечилась от коронавируса, рассказала о ее симптомах
- 25 мар
- Кубок Гагарина: Приехали
- 25 мар
- Грани ответственности: что грозит скрывшей поездку за границу врачу из Петербурга
- 25 мар
- Матвиенко объяснила важность предложенных Путиным мер из-за коронавируса
- 25 мар
- Обращение президента: основные меры поддержки озвученные Владимиром Путиным
- 25 мар
- В Индии новорожденную девочку назвали в честь нового коронавируса
- 25 мар
- ЦБ РФ рекомендовал банкам предоставлять ипотечные каникулы клиентам с коронавирусом
- 25 мар
- «Государство никого не бросит!» — в «Единой России» прокомментировали обращение Путина к гражданам
- 25 мар
- «Это пугает!» — Микки Рурк, несмотря на боязнь коронавируса, вылетел из Риги
- 25 мар
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 25 марта
Читайте также
42%
-1.06 84.15
-1.28
Нашли ошибку?