Храм Гроба Господня закрыли из-за коронавируса

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Алиса Старжевская
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Святыня будет не доступна верующим «до дальнейшего распоряжения» властей.

Фото: ТАСС/Смирнов Владимир

Тема:
Эпидемия коронавируса

Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Церковное руководство приняло такое решение из-за новых мер безопасности, принятых властями Израиля. Закрытие дверей святыни состоялось в среду вечером, 24 марта. На сегодняшний день известно, что Храм не будет действовать «до дальнейшего распоряжения».

Согласно новым мерам борьбы с COVID-19, в Израиле с 25 марта гражданам запрещается выходить из дома более чем на 100 метров, в такси может передвигаться только один человек, в личном автомобиле — не более двух. Выезжать можно только в магазин за продуктами или в аптеку, а также на работу тем лицам, которые имеют на это соответствующее разрешение. На данный момент власти ввели меры безопасности на семь дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с 28 марта по 5 апреля будет нерабочая неделя. Мера введена по распоряжению президента РФ Владимира Путина в связи с распространением коронавируса.

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Тема:
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