В Совфеде заявили, что выходная неделя не повлияет на праздничные дни

Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что объявление нерабочей недели не скажется на праздничных днях. По его словам, ни майские, ни новогодние праздники сокращаться не будут. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предложенная президентом неделя карантина вызвана обстоятельствами, когда нужно принимать меры для предотвращения распространения вируса. Это реакция главы государства на внештатную ситуацию», — сказал Рязанский.

При этом сенатор добавил, что введение выходной недели не повлияет на график праздничных дней.

«Ни майские, ни новогодние праздники сокращаться не будут, президент об этом не говорил», — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю — с 28 марта по 5 апреля — нерабочей. Это должно снизить риск распространения коронавируса COVID-19.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Совет Федерации одобрил закон о заморозке цен на лекарства.

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