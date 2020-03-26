В Совфеде рассказали о результатах теста матери Собчак на коронавирус
Вдова мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатор от республики Тыва Людмила Нарусова была госпитализирована в медцентр Коммунарки с подозрением на COVID-19.
Фото: www.globallookpress.com / Maxim Burlak
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал о результатах теста на коронавирус сенатора от республики Тыва Людмилы Нарусовой.
«Нарусова здорова. Говорил с ней, она сдавала тест, это правда, результат отрицательный. Вируса нет», — цитирует Клишаса ТАСС.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, вдова мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и мать известной телеведущей Ксении Собчак была госпитализирована в медцентр Коммунарки с подозрением на COVID-19 после того, как обратилась в одно из медицинских учреждений за помощью.
Ранее Людмила Нарусова самоизолировалась дома после контакта с вернувшимися из-за рубежа.
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