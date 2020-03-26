«Меньше верьте интернету» — Нарусова прокомментировала анализы на коронавирус
Ранее сообщалось, что мать Ксении Собчак и сенатор от Тывы была госпитализирована в Коммунарку с подозрением на COVID-19.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Anatoly Lomohov, 5-tv.ru
Сенатор от республики Тыва и мать известной телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова прокомментировала 5-tv.ru информацию о том, что она была ранее госпитализирована в Коммунарку с подозрением на COVID-19.
"Если вы про коронавирус, то скажу одно. Меньше верьте интернету. Я действительно пошла, сдала мазки. У меня отрицательные анализы. Все хорошо. Но то, что из этого сделали такую шумиху, я еще буду разбираться", - заявила 68-летняя Нарусова.
Ранее ее отрицательный анализ на коронавирус подтвердили и в Совете Федерации.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Людмила Нарусова самоизолировалась дома после контакта с вернувшимися из-за рубежа.
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