«Меньше верьте интернету» — Нарусова прокомментировала анализы на коронавирус

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 3 122

Ранее сообщалось, что мать Ксении Собчак и сенатор от Тывы была госпитализирована в Коммунарку с подозрением на COVID-19.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Anatoly Lomohov, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сенатор от республики Тыва и мать известной телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова прокомментировала 5-tv.ru информацию о том, что она была ранее госпитализирована в Коммунарку с подозрением на COVID-19.

"Если вы про коронавирус, то скажу одно. Меньше верьте интернету. Я действительно пошла, сдала мазки. У меня отрицательные анализы. Все хорошо. Но то, что из этого сделали такую шумиху, я еще буду разбираться", - заявила 68-летняя Нарусова.

Ранее ее отрицательный анализ на коронавирус подтвердили и в Совете Федерации.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Людмила Нарусова самоизолировалась дома после контакта с вернувшимися из-за рубежа.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
26 мар
За сутки в России заразились коронавирусом 182 человека
26 мар
В штаб-квартире ООН в Дании выявили четыре случая заражения коронавирусом
26 мар
В России готовятся к развитию коронавирусной инфекции по типу ядерной реакции
26 мар
В Совфеде рассказали о результатах теста матери Собчак на коронавирус
26 мар
Главврач Боткинской больницы оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
26 мар
Мать Ксении Собчак госпитализирована в Коммунарку
26 мар
В США убит мужчина, готовивший теракт из-за коронавируса
26 мар
Нерабочая неделя: в Кремле разъяснили указ Владимира Путина
26 мар
Акция «самоизоляция»: как гостиничный бизнес отреагировал на пандемию коронавируса
26 мар
Рэпер Джиган после возвращения из США вновь нарушил карантин

Читайте также

+4° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
77.79
-1.06 84.15
-1.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
Инна Макарова оставила дочери приличное наследство
11:14
За сутки в России заразились коронавирусом 182 человека
11:11
В штаб-квартире ООН в Дании выявили четыре случая заражения коронавирусом
11:01
Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Подмосковье
10:53
«Меньше верьте интернету» — Нарусова прокомментировала анализы на коронавирус
10:44
В России готовятся к развитию коронавирусной инфекции по типу ядерной реакции

Сейчас читают

Мать Ксении Собчак госпитализирована в Коммунарку
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Инна Макарова — мать выдающейся семьи: кого воспитала народная артистка СССР

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок