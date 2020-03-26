Правительство приступило к выполнению поручений президента, объявленных в обращении к россиянам
Речь о дополнительных мерах, направленных на поддержку граждан и бизнеса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government, 5-tv.ru
Правительство приступило к выполнению поручений президента, объявленных в обращении. Речь о дополнительных мерах, направленных на поддержку граждан. Прежде всего это касается семей с детьми от трех до семи лет. Они начнут быстрее получать ежемесячные выплаты.
«Они предусмотрены для семей, чей доход не превышает прожиточный минимум по региону. Предполагалось, что люди начнут получать эти выплаты в июле, теперь нам нужно позаботиться, чтобы это сделано было на месяц раньше. И на эти цели из федерального бюджета мы направим почти 105 миллиардов рублей, еще 31 миллиард рублей поступит из региональных бюджетов», – сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Правительству также предстоит оценить уровень доходов семей с детьми и найти дополнительные ресурсы, чтобы с 1 января 2021 года увеличить ежемесячную выплату.
В числе первоочередных мер поддержки бизнеса – снижение страховых взносов для малых и средних предприятий с 30 до 15%. Правительство даст им отсрочку по налогам и внесет мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Минфину поручено в течение месяца проработать все соглашения с другими странами, чтобы вывод средств из России в офшоры облагался налогом не менее 15%.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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