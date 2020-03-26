Путин заявил, что ответственность за доставку контрафактных лекарств при онлайн-продаже будет усилена

Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за доставку контрафактных лекарственных препаратов, купленных онлайн, будет усилена. Разрешение на подобную систему доставки было принято в связи с распространением коронавируса.

«Соответствующие структуры правительства очень с большим подозрением отнеслись к предложению разрешить доставку лекарственных препаратов с такой системой онлайн. Но тем не менее я настоял на этом, имея в виду ситуацию, которая складывается в этой сфере», — отметил глава государства.

По его словам, проблема контрафакта при сбыте онлайн «характерна, как это не покажется странным, для очень хорошо организованных рынков Западной Европы». Однако в России ответственность за противоправные деяния в этой сфере усилится.

«Ответственность за это будет повышаться — за контрафакт», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин отметил, что решение о том, какие препараты можно будет заказывать дистанционно, примут специалисты в этой сфере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин призвал бизнес дать обратную связь событиям в российской экономике.

Накануне глава государства объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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