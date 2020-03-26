Путин заявил, что ответственность за доставку контрафактных лекарств при онлайн-продаже будет усилена
Президент РФ отметил — решение о том, какие препараты можно будет заказывать дистанционно, примут специалисты в этой сфере.
Фото: www.globallookpress.com/Lilly
Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за доставку контрафактных лекарственных препаратов, купленных онлайн, будет усилена. Разрешение на подобную систему доставки было принято в связи с распространением коронавируса.
«Соответствующие структуры правительства очень с большим подозрением отнеслись к предложению разрешить доставку лекарственных препаратов с такой системой онлайн. Но тем не менее я настоял на этом, имея в виду ситуацию, которая складывается в этой сфере», — отметил глава государства.
По его словам, проблема контрафакта при сбыте онлайн «характерна, как это не покажется странным, для очень хорошо организованных рынков Западной Европы». Однако в России ответственность за противоправные деяния в этой сфере усилится.
«Ответственность за это будет повышаться — за контрафакт», — подчеркнул российский лидер.
Владимир Путин отметил, что решение о том, какие препараты можно будет заказывать дистанционно, примут специалисты в этой сфере.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин призвал бизнес дать обратную связь событиям в российской экономике.
Накануне глава государства объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 26 мар
- Путин считает возможной поддержку государством доставки россиянам еды на дом
- 26 мар
- ГИБДД переводит ряд услуг в онлайн-формат в связи с коронавирусом
- 26 мар
- Песков назвал восстановлением справедливости взимание налогов с доходов от вкладов
- 26 мар
- Андрей Соколов запустил флешмоб «Сидите дома» в знак борьбы с COVID-19
- 26 мар
- Мужчина планировал устроить теракт в больнице из-за коронавируса
- 26 мар
- Солист Little Big показал роскошный особняк, в котором скрывается вместе с группой от коронавируса
- 26 мар
- «Схема рабочая!» — Сябитова рассказала, как найти свою любовь во время карантина
- 26 мар
- Путин призвал бизнес дать обратную связь событиям в российской экономике
- 26 мар
- В кабмине озвучили новые меры по борьбе с коронавирусом в России
- 26 мар
- «COVID-19 — это не шутки»: коты «взорвали» сеть дерзким сражением через окно
Читайте также
57%
0.93 85.96
1.81
Нашли ошибку?