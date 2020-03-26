Путин призвал бизнес дать обратную связь событиям в российской экономике

Кабмин тесно взаимодействует с предпринимателями на фоне происходящий событий в мире и российской экономике, но властям важно слышать их напрямую. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса.

Во вступительной речи он отметил, что Россия, как и другие мировые державы столкнулась с двумя главными проблемами: обрушением рынка нефти и распространением коронавируса. Приоритетная задача государства в условиях пандемии — жизнь и здоровье граждан. Но она окажется недостижимой, если российская экономика «ляжет», подчеркнул Гарант. Поэтому руководству страны нужно работать в нескольких направлениях. Для этого важно поддерживать примой контакт с бизнесом.

«Мы прекрасно понимаем, что малый и средний бизнес находится, может быть, в самом тяжелом положении. Правительство находится в постоянном контакте с представителями различных организаций, бизнес-структур, бизнес-объединений. Но цель сегодняшней встречи — послушать ваши предложения, идеи, оценки того, что происходит. Мы стараемся соответствующим образом отреагировать. Все, что вы скажете, будет услышано», — заверил Путин.

По словам лидера страны, ситуация с коронавирусом изменится к лучшему — вопрос в сроках и эффективности совместной работы властей и бизнеса. К этому часу на встрече подняли вопросы госзакупок и арендных платежей, также обсудили меры поддержки бизнеса, которые президент учел в своем указе от 25 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин при необходимости продолжит поездки по стране. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.