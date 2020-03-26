Народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур опроверг новости о том, что у его друга Льва Лещенко якобы диагностировали коронавирус. О состоянии певца он рассказал в комментарии 5-tv.ru.

«Это (новости о выявлении COVID-19 у Лещенко — Прим. ред.) неправда», — заявил Винокур в начале телефонного разговора, точно угадав, о чем его хотят спросить.

«Мои сведения, что все нормально. Сегодня даже улучшение было», — продолжил он, сославшись на слова супруги Лещенко.

Юморист добавил, что результаты анализов на наличие коронавируса у его друга пока нет. Сейчас известно только о двустороннем воспалении легких. Винокур призвал дождаться результатов анализов. Уточнить, когда они будут готовы, он не смог.

Ранее СМИ массово сообщили, что у Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Различные издания ссылались на Telegram-каналы.

Как сообщал 5-tv.ru, народного артиста РСФСР Льва Лещенко накануне перевели в реанимацию. В больницу он добровольно лег вместе с женой Ириной.

Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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