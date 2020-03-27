Россияне запустили в сети флешмоб #Сидимдома
В России опасной инфекцией заразились уже 840 человек, двое погибли.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
Некоторые россияне, обрадованные освобождением от работы, начали массово готовиться к шашлыкам на природе и скупать путевки на отечественные курорты. Но прогулки и поездки не помогут остановить распространение COVID-19. Это возможно только, если мы будем неукоснительно соблюдать все ограничительные меры. В соцсетях набирает обороты флешмоб. Знаменитости и простые пользователи призывают сограждан не покидать свои дома.
«Следующая неделя у нас нерабочая. Я думаю, что имеет смысл поддержать это движение и понять, что лучше потерять меньше и сохранить больше», — сказал звезда кино Андрей Соколов.
Поддержать всех, кто готов провести время в самоизоляции, решили пилоты подмосковного аэроклуба. Они использовали скайрайтинг — специальную технику рисования дымовой струей самолета. В небе над Серпуховом оставили сообщение «БЕРЕГИ СЕБЯ — ОСТАВАЙСЯ ДОМА».
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