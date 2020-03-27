Россияне запустили в сети флешмоб #Сидимдома

В России опасной инфекцией заразились уже 840 человек, двое погибли.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Тема:
Эпидемия коронавируса

Некоторые россияне, обрадованные освобождением от работы, начали массово готовиться к шашлыкам на природе и скупать путевки на отечественные курорты. Но прогулки и поездки не помогут остановить распространение COVID-19. Это возможно только, если мы будем неукоснительно соблюдать все ограничительные меры. В соцсетях набирает обороты флешмоб. Знаменитости и простые пользователи призывают сограждан не покидать свои дома.

«Следующая неделя у нас нерабочая. Я думаю, что имеет смысл поддержать это движение и понять, что лучше потерять меньше и сохранить больше», — сказал звезда кино Андрей Соколов.

Поддержать всех, кто готов провести время в самоизоляции, решили пилоты подмосковного аэроклуба. Они использовали скайрайтинг — специальную технику рисования дымовой струей самолета. В небе над Серпуховом оставили сообщение «БЕРЕГИ СЕБЯ — ОСТАВАЙСЯ ДОМА».

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
27 мар
«Сволочи, дома сидите?» Кудрявцева обратилась к россиянам на карантине
27 мар
Как и чем правильно дезинфицировать смартфон, чтобы защититься от вирусов
27 мар
«На изоляции»: Рубальская рассказала о состоянии после новостей о Лещенко
27 мар
С подозрением на коронавирус госпитализирована 106-летняя москвичка
27 мар
Звезда «Крокодила Данди» и «Клана Сопрано» умер из-за коронавируса
27 мар
Как лидеры стран «Большой двадцатки» решили бороться с пандемией коронавируса
27 мар
Стало известно, в каком состоянии Игорь Николаев лежит в Коммунарке
26 мар
В Китае предположительно найден тот, с кого началась пандемия
26 мар
Захарова ответила на критику «бесполезной» гуманитарной помощи для Италии
26 мар
Итальянцы включают российский гимн, в благодарность за помощь в борьбе с коронавирусом

Читайте также

+2° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
78.72
0.93 85.96
1.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:09
«Сволочи, дома сидите?» Кудрявцева обратилась к россиянам на карантине
3:51
Как и чем правильно дезинфицировать смартфон, чтобы защититься от вирусов
3:36
Путин назвал защиту прав граждан первостепенной задачей Росгвардии
3:18
Россияне запустили в сети флешмоб #Сидимдома
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
2:41
«На изоляции»: Рубальская рассказала о состоянии после новостей о Лещенко

Сейчас читают

Что можно и ни в коем случае нельзя делать 27 марта в Федоров день
«Берегите родителей!» — Собчак сообщила о результатах теста матери на COVID-19
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок