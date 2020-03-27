В Ярославле закрыли отделение больницы. Врач не прошла карантин после визита в Европу

Отделение пульмонологии в детской больнице Ярославля закрывают на двухнедельный карантин из-за заведующей, которая не ушла на самоизоляцию после возвращения из Австрии. Об этом сообщает портал «Новости Ярославля 76.ru».

Плановый прием пациентов будет остановлен, так как других вариантов нет, рассказали в медучреждении. При этом, если ребенок нуждается в экстренной помощи врачей, его направят в другую больницу.

По данным издания, ранее заведующая назвала дикостью решение проверить на коронавирус всех, кто с ней контактировал. Сейчас, после закрытия отделения, от комментариев женщина отказывается.

Заведующая отделением по возвращении из отпуска в Австрии вернулась к работе, проигнорировав призыв самоизолироваться на две недели в связи с пандемией коронавируса. Позже у нее взяли анализы, которые оказались отрицательными. Из всего ее окружения сомнительным оказался результат теста у мужа врача. Его ждет повторная сдача проб. Все, кто контактировал с мужчиной, изолированы.

На сегодняшний день в России заражено коронавирусом 840 человек, два случая летальные. Выздоровели 38 человек. В связи с пандемией COVID-19 президент РФ объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Изоляция дома в этот период поможет снизить темпы распространения инфекции.

Стоит отметить, что 25 марта российский лидер объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Эта мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Глава государства призвал граждан не выходить из домов без лишней надобности и не подвергать себя риску.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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