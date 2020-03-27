Тех, кто откажется выполнять правила карантина будут штрафовать. По данным МВД, пятьсот россиян уже привлечены к ответственности. Правительство готовит соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Причем санкции коснутся и должностных, и юридических лиц. Максимальный штраф за нарушение режима карантина составит один миллион рублей, сообщает РИА Новости.

К ответу призовут и тех, кто распространяет в соцсетях фейковые сообщения о коронавирусе. Генпрокуратура выявила несколько новых записей. В ведомстве подчеркнули: такая информация создает угрозу общественному порядку и безопасности.

25 марта российский лидер объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Эта мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Глава государства призвал граждан не выходить из домов без лишней надобности и не подвергать себя риску.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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