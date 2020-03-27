Впервые диагнозы были поставлены в Мордовии и Дагестане

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Эпидемия коронавируса

Число новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки с 25 марта возросло на 196. Еще один человек умер в Москве. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с эпидемией COVID-19.

Таким образом общее число зараженных в России достигло 1036 человек в 58 регионах. Выздоровели на данный момент 45, из них за сутки семь.

Случаи заражения за сутки выявлены в 16 регионах. Впервые диагнозы были поставлены в Мордовии (два случая) и Дагестане (один). В лидерах остается по прежнему Москва — 157 случаев. Резко возросло количество заболевших в республике Крым — 12, на третьем месте Московская область — восемь. В Волгоградской области COVID-19 диагностирован у трех человек. По два в Чечне и Удмуртии, а также в Самарской области. По одному человеку — в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Кировской, а также республике Татарстан.

Стоит отметить, 25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
27 мар
Собчак назвала место, где Лещенко мог заразить отечественных звезд коронавирусом
27 мар
Актера и депутата Мосгордумы Николая Губенко проверяют на коронавирус в Коммунарке
27 мар
Немецкий депутат призвал немедленно отменить санкции против России
27 мар
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
27 мар
«Мне грустно!» — Ивлеева пообщалась с Шурой и Клавой Кокой, сидя на самоизоляции
27 мар
Американские врачи показали, как выглядит поражение легких коронавирусом
27 мар
Джоли воссоединится со старшим сыном из-за эпидемии коронавируса
27 мар
США стали лидером по числу заразившихся коронавирусом
27 мар
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о диагнозе Лещенко
27 мар
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до одного миллиона рублей

Читайте также

+4° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
78.72
0.93 85.96
1.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:46
Собчак назвала место, где Лещенко мог заразить отечественных звезд коронавирусом
11:36
Актера и депутата Мосгордумы Николая Губенко проверяют на коронавирус в Коммунарке
11:30
За сутки в России заразились коронавирусом 196 человек. Число погибших — 1
11:20
Немецкий депутат призвал немедленно отменить санкции против России
11:11
Возраст ей к лицу: российские звезды, которые в 60+ выглядят на 30
11:04
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Сейчас читают

Три пары имен, обладатели которых могут построить идеальный брак
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок