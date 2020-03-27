Число новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки с 25 марта возросло на 196. Еще один человек умер в Москве. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с эпидемией COVID-19.

Таким образом общее число зараженных в России достигло 1036 человек в 58 регионах. Выздоровели на данный момент 45, из них за сутки семь.

Случаи заражения за сутки выявлены в 16 регионах. Впервые диагнозы были поставлены в Мордовии (два случая) и Дагестане (один). В лидерах остается по прежнему Москва — 157 случаев. Резко возросло количество заболевших в республике Крым — 12, на третьем месте Московская область — восемь. В Волгоградской области COVID-19 диагностирован у трех человек. По два в Чечне и Удмуртии, а также в Самарской области. По одному человеку — в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Кировской, а также республике Татарстан.

Стоит отметить, 25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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