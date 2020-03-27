Попова заявила, что новая тест-система позволит определить, вырабатывается ли иммунитет к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила, что новая тест-система позволит определить, вырабатывается ли иммунитет к данной инфекции.

Новую тест-систему запустят на следующей неделе, она поможет определить людей, в первую очередь врачей, которые уже имеют иммунитет к COVID-19, уточнила руководитель ведомства.

По ее словам, в настоящий момент России предстоит пережить «третью волну», возвращающихся из-за рубежа соотечественников.

Анна Попова попросила премьер-министра Михаила Мишустина ускорить введение электронного контроля за россиянами в связи с распространением коронавируса.

Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила, что 20% заболевших коронавирусом заразились уже на территории РФ.

«Хочу обратить внимание на то, что из общего количества выявленных инфицированных, 20% - это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали (за границу – ред.)», - утверждает она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России за нарушение карантина из-за коронавируса могут ввести штраф до одного миллиона рублей.

Стоит отметить, 25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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