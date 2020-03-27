Дмитрий Песков: Цель выходной недели — минимизировать контакты между людьми
По словам пресс-секретаря президента РФ, те, кто работал на «удаленке», будут продолжать исполнять свои рабочие обязанности в прежнем режиме.
Фото: www.globallookpress.com /Dmitry Golubovich
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами разъяснил цель выходной недели. По его словам, главная задача режима, введенного Владимиром Путиным, минимизировать контакты между людьми.
«Мы поняли, что нужно разъяснить ситуацию работы на следующей неделе в одном очень важном аспекте: мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на „удаленке“, будут продолжать работать, как и работали, на следующей неделе. Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Режим нерабочих дней введен для того, чтобы по максимуму снизить контакты между людьми», — заявил Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что оборонные предприятия, где применяется непрерывный цикл работы, будут продолжать функционировать. Кроме того, по словам Дмитрия Пескова, дистанционное обучение в вузах и школах будет только приветствоваться.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕГЭ в России переносится из-за коронавируса.
Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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