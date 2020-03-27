Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами разъяснил цель выходной недели. По его словам, главная задача режима, введенного Владимиром Путиным, минимизировать контакты между людьми.

«Мы поняли, что нужно разъяснить ситуацию работы на следующей неделе в одном очень важном аспекте: мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на „удаленке“, будут продолжать работать, как и работали, на следующей неделе. Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Режим нерабочих дней введен для того, чтобы по максимуму снизить контакты между людьми», — заявил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что оборонные предприятия, где применяется непрерывный цикл работы, будут продолжать функционировать. Кроме того, по словам Дмитрия Пескова, дистанционное обучение в вузах и школах будет только приветствоваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕГЭ в России переносится из-за коронавируса.

Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112