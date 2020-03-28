Как соблюдается карантин в России и в мире?
Во многих российских городах уже начали работать инспекции, контролирующие соблюдение режима самоизоляции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Во многих городах страны уже сейчас работают инспекции, которые контролируют соблюдение карантина. В Москве, Рязани, Самаре полиция и Роспотребнадзор, а также волонтеры, проводят специальные рейды по адресам, где живут так называемые «самоизолированные граждане». И нагрянуть инспекторы могут в режиме «внезапной проверки».
Как соблюдается карантин в стране и в мире, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин. Подробности в репортаже.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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