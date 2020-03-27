В то время как многие впали в депрессию из-за ситуации с коронавирусом, знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас нашел лучший способ скоротать время, сидя на карантине.

Артист выложил в своем Instagram трогательное и забавное домашнее видео, на котором играет с маленьким сыном Николасом. На кадрах видно, как Энрике смешит малыша игрой в прятки, а тот причудливо хохочет в ответ.

«Лучший способ провести время на карантине!» — подписал пост знаменитый певец.

Instagram @enriqueiglesias

Поклонники артиста были в восторге от милой домашней съемки. Многие отметили, что именно карантин дал им возможность наконец отдохнуть от работы. Поэтому они с радостью последуют примеру Энрике и посветят ближайшие дни родным и близким.

«Он так мило говорит: „Папа, ку-ку“! Как это здорово — быть с семьей!»

«Семья — это главное! Как хорошо, что сейчас карантин!»

«Работа отнимает у меня так много времени! Я счастлив, что хоть вы можете побыть с родными!» — писали фолловеры в комментариях.

Впрочем, не только карантин причина того, что в последние дни Иглесиас старается больше времени уделять семье. Недавно возлюбленная певца — теннисистка Анна Курникова — подарила ему третьего ребенка. Новорожденную дочку знаменитая пара нарекла Марией.

Ранее 5-tv.ru показал трогательное фото Энрике Иглесиаса с дочерью, которое заставило фанатов растаять.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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